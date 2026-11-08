Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK maçına 2 değişiklikle çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK maçına 2 değişiklikle çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK deplasmanında ilk maçına Liverpool 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Kart cezası nedeniyle Archie Brown yerine Levent Mercan, N'Golo Kante yerine Oğuz Aydın forma giydi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Liverpool maçı 11'ine göre Çorum FK müsabakasına 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin başında bu sezon ilk maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool maçı 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Archie Brown'un yerine Levent Mercan görev alırken, N'Golo Kante'nin yerine ise Oğuz Aydın şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.

Yedeklerde Mert Günok, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi bekledi.

Emre Belözoğlu ilk maçına çıktı

Sarı-lacivertlilerde hafta içi imza atarak göreve başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçına Çorum'da çıktı. Sezona Kasımpaşa ile başlayan 46 yaşındaki teknik adam, ligin 2. haftasında Çorum deplasmanına çıkarken, ikinci kez bu sahada saha kenarında oldu.

Kaynak: İHA
Emre BelözoğluOğuz AydınFenerbahçeLiverpoolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:05:24. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android