Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Şampiyonluğa oynayan bir takımız, bizi yavaşlatmak adet haline geldi"

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğa oynayan futbol oynayan bir takımız, buraya gelen her takım sürekli oyunu durdurmak, bizi yavaşlatmak adet haline geldi. Buraya bu kadar insan futbol izlemeye geliyor, ülkemizin futbolun marka değerini nasıl yükselteceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası Pendikspor mücadelesine çok fazla hazırlanamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Kartal, "1 gün arayla maça çıktık. Maçtan bir ter idmanıyla maça çıktık. Bugün 23 dakika oyunda kalmış. Şampiyonluğa oynayan, futbol oynayan bir takımız. Buraya gelen her takım sürekli oyunu durdurmak, bizi yavaşlatmak adet haline geldi. Buraya bu kadar insan futbol izlemeye geliyor, ülkemizin futbolun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Fakat sakatım diye oyuncu yere yatıyor, doktor sahaya giriyor 1 saniye sonra oyuna giriyor. Mesleğimize saygılı, takımımıza saygılı, rakibe saygılı olmalıyız. Böyle bir yere varamayız. Bir oyuncu 5 tane faul yaptı, bir tanesi tekme. Bir tane kart verilmiyor. Bizim oyuncularımıza kart veriliyor. Buna ne yapabiliriz. Sürekli oyun duruyor, oyun tempomuzu arttırmak, elimizden alınıyor. Yapamadık. Çünkü izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda kontrolü ele geçirdik"

Soyunma odasında takıma daha sakin kalmaları gerektiği hakkında konuştuklarını aktaran Kartal, "İkinci yarıda bizim kendi işimizi yapmamız gerektiğini, hemen hızlı goller atarak, daha üretken olmalıyız, daha sakin olmalıyız diye konuşma yaptık. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünde kontrolü ele geçirdik. 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Rakibin oyunu ne kadar yavaşlattığını her şey anlatıyor"

Rakibin oyunu yavaşlattığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Rakip takımın ne kadar oyunu yavaşlattığını her şey anlatıyor. Çok şükür maçı kazanmayı bildik. Sonradan giren oyuncular da gerekli reaksiyonu gösterdiler. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

"Sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya Kartal şu yanıtı verdi:

"İyi çalıştık, iyi kadromuz var. Şampiyonluk yarışında biz ve karşıdaki rakibimiz, bu galibiyet serisini sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ki şampiyon olabilmek için. Oynayan oynamayan herkes buna inanıyor. Şu an iyi bir ortamımız var sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz."

İkinci yarı öncesi iki değişiklik hakkında Kartal, "Perşembe günü çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazandıysak da rakibimiz sert bir takım. Aynı performansı burada da sergileyecekler. Jayden ve Djiku'yu birer devre oynatacaktık, Mert ve Osayi için hem sarı kart hem de taktik anlamda değişiklik yaptık. Özellike Djiku orijinal stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor" dedi.

"Thiam'ın ilk 5 dakikada atılması gerekiyordu"

Hakemin bugün kolay kart gösterdiğini de belirten Kartal, "Son 8 yıldır bize 29 faul yapan bir takım olmamış. İlk 5 dakikada Thiam'ın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu, hiç kart görmedi. Bizim oyuncularımıza hemen sarı kart. Sonra oyuncular siniyorlar. Onun için biraz daha kontrollü ve dengeli oynamak zorunda kalıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bir sezonda 65-70 maçı oyuncular kaldıramaz"

Üst üste yaşanan sakatlıklar hakkında ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Şu an 4 sakatımız var, Liverpool'un 13 sakatı var. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Haftada 1 maç oynatsanız sakatlığı minimuma indirebilirsiniz. Oyuncularım bugün milli takımlar dahil 51. maçını oynadılar. Bu gerçekten kolay değil. UEFA, FIFA sürekli bir çalışma halindeler. Futbolcuları nasıl daha az maça çıkarabiliriz, daha belirgin şekilde güzel maç oynanarak, daha az maç yaptırarak bir çalışma halindeler. Bir sezonda 65-70 maçı oyuncular kaldıramaz. Hep yüksek performans. Bu kolay bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı ciddiyetle Union maçına çıkacağız"

Sezon sonuna kadar maç maç baktıklarını belirten Kartal, "Günün sonunda ne olur bakacağız. Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci maçımız var. Aynı ciddiyetle, aynı sertlikle burada turu geçmek istiyoruz. Futbol oynanmadan kazanılmıyor, medyada turu geçtik havası var biz öyle düşünmüyoruz. Aynı ciddiyetle rakibimizin karşısına çıkacağız" dedi.

İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü'nün durumunun belli olmadığını, Becao'nun ise Trabzonspor maçına yetişebileceğini söyledi. - İSTANBUL