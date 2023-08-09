Tete'yi neden istemedi? İsmail Kartal'dan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı futbolcu için bomba tespit

Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Tete transferinin sorulması üzerine Kartal, futbolcunun gündemlerine hiç gelmediğini belirtti.

"SİSTEMİMİZE UYGUN BULMADIM"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARAO VE GUSTAVO İLE YOLLARIMIZ AYRILABİLİR"

Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da konuşan Kartal, " Willian Arao, Gustavo Henrique ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı." dedi.

"BUNLAR KÜÇÜK SÖYLEMLER"

İsmail Kartal ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ljubljana maçı sonrası "3 sayılmayan gol var. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol geçen seneki. Ona benzer bir maç oldu." ifadelerine cevap verdi. Kartal sorulan soru üzerine, "Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz." dedi.