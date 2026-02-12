Fenerbahçe Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.