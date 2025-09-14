Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Geçti

14.09.2025 22:37
Fenerbahçe, Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. En-Nesyri'nin golü yeterli oldu.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında geldi. 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi. Trabzonspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bordo-mavililerin tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Kerem Aktüroğlu'na yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise önce 17 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek, ardından 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

