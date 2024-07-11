Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i kazanmayı hedefliyor

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Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, Trendyol Süper Lig'de bu sezon maksimum puanı toplayıp, ligi kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, "Tüm takımlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum. Kıran kırana hak edenin kazandığı bir lig olur diye ümit ediyoruz. Bizim için fikstür içeride başlayıp içeride bittiği için memnunuz. Onun dışında içeride dışarıda fark etmeden maksimum puanı toplayıp ligi kazanmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Fikstür çekimi sırasında ismi anons edildiğinde sahneye çıkmamasının sorulması üzerine ise Özkan, "Özel bir sebep yoktu. Benim tamamen kişisel hatamdan dolayı oldu. Kulübümüzle ilgili bir durum yok. O yüzden şu an buradayım" diye cevap verdi. - İSTANBUL