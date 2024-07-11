Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i kazanmayı hedefliyor

Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, Trendyol Süper Lig'de bu sezon maksimum puanı toplayıp, ligi kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Özkan ayrıca fikstür çekimi sırasında sahneye çıkmamasının kişisel bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

11.07.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, Trendyol Süper Lig'de bu sezon maksimum puanı toplayıp, ligi kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, "Tüm takımlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum. Kıran kırana hak edenin kazandığı bir lig olur diye ümit ediyoruz. Bizim için fikstür içeride başlayıp içeride bittiği için memnunuz. Onun dışında içeride dışarıda fark etmeden maksimum puanı toplayıp ligi kazanmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Fikstür çekimi sırasında ismi anons edildiğinde sahneye çıkmamasının sorulması üzerine ise Özkan, "Özel bir sebep yoktu. Benim tamamen kişisel hatamdan dolayı oldu. Kulübümüzle ilgili bir durum yok. O yüzden şu an buradayım" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Maksimum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement