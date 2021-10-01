Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 12 maç sonra sahasında maç kaybetti. Kapalı Olympiakos savunmasını açamayan Fenerbahçe, organize gelen atakları engelleyemedi ve birbirine benzeyen gollerle mücadeleyi 3-0 kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin eski kadar etkili olamadığı yorumları yapıldı.
Sosyal medyada Valbuena'nın paylaştığı selfie gündemi salladı. Yıllarca Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki sembolü haline gelen hüzünlü taraftar, dün karşılaşmadan sonra Valbuena'nın selfiesinde gözüktü. O taraftarın keyif içinde olması hakkında birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlar:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor