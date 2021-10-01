Sosyal medyada Valbuena'nın paylaştığı selfie gündemi salladı. Yıllarca Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki sembolü haline gelen hüzünlü taraftar, dün karşılaşmadan sonra Valbuena'nın selfiesinde gözüktü. O taraftarın keyif içinde olması hakkında birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde 12 maç sonra sahasında maç kaybetti. Kapalı Olympiakos savunmasını açamayan Fenerbahçe, organize gelen atakları engelleyemedi ve birbirine benzeyen gollerle mücadeleyi 3-0 kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin eski kadar etkili olamadığı yorumları yapıldı.

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

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