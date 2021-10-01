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Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu

01.10.2021 10:05
Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu, System.String[]

Sarı-Lacivertli taraftarların son yıllarda kaçan şampiyonluklar ve kötü giden sonuçlardan sonra paylaştığı 'hüzünlü Fenerbahçe taraftarı', dün Olympiakos maçındaydı. 3-0 kaybedilen maçın ardından o taraftar yıllar sonra yine ekranlara geldi. Valbuena'nın fotoğrafında neşeli haliyle dikkat çeken taraftar üzerinden, "O bile alıştı artık Fenerbahçe'nin kötü gidişine" yorumları geldi. Fenerbahçe tribünlerinin eskisi kadar etkili olamadığına dair görüşler yapıldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 12 maç sonra sahasında maç kaybetti. Kapalı Olympiakos savunmasını açamayan Fenerbahçe, organize gelen atakları engelleyemedi ve birbirine benzeyen gollerle mücadeleyi 3-0 kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin eski kadar etkili olamadığı yorumları yapıldı.

"O BİLE ALIŞTI"

Sosyal medyada Valbuena'nın paylaştığı selfie gündemi salladı. Yıllarca Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki sembolü haline gelen hüzünlü taraftar, dün karşılaşmadan sonra Valbuena'nın selfiesinde gözüktü. O taraftarın keyif içinde olması hakkında birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlar:

Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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