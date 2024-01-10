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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularını ve taraftarlarını tebrik etti. Kartal, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ve hazırlıklarını doğru şekilde yaptıklarını belirtti. Ayrıca, stoper adayları arasından Bonucci'yi tercih ettiklerini ve rotasyonla devam ettiklerini söyledi. Transfer konusunda ise herhangi bir teklif olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor\'u 7-1 mağlup etti
10.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:51
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadelelerinden dolayı oyuncuları ve desteklerinden dolayı taraftarları tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini belirtti.

Ligdeki tüm takımları takip ettiklerini vurgulayan Kartal, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde yönlendirdik ve hazırladık. Zamanımız yoktu. Yenilenme antrenmanıyla çıktık. Konyaspor'u tanıyor ve biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir takım. Tüm takımları takip ediyoruz. Güzel bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Stoper adaylarının hepsini değerlendirdiklerini ve Bonucci'de karar kıldıklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Hem ekonomik hem kariyer ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik. Burada Cengiz ya da İrfan isimler önemli değil. Çubukluyu giyen her oyuncu değerli. Sezon başından beri İrfan'ın yaptıklarını unutmayalım. Her maç Cengiz oynayacak diye bir durum yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Rotasyonla yolumuza devam ediyoruz."

Bartuğ Elmaz'ın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiren Kartal, rekorlarla ilgilenmediğini ve maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini aktardı.

Kartal, şu anda herhangi bir oyuncuya resmi transfer teklifinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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