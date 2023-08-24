Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik! Twente maçına saatler kala kadro değişti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler kadroda sürpriz değişikliklere gitti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe ile Twente'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı saat 20.00'de oynanacak. İki takım rövanş maçında ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.
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