Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik! Twente maçına saatler kala kadro değişti - Son Dakika

Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik! Twente maçına saatler kala kadro değişti

Son Güncelleme: 24.08.2023 14:39

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. Kadroda sürpriz değişikliklere giden sarı-lacivertliler, Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ı UEFA Listesine dahil etti. Fenerbahçe'de Zajc ve Luan Peres kadrodan çıkarıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler kadroda sürpriz değişikliklere gitti.

"OSAYI SAMUEL VE BARTUĞ ELMAZ LİSTEYE DAHİL EDİLDİ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Twente'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı saat 20.00'de oynanacak. İki takım rövanş maçında ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.

Luan Peres, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik! Twente maçına saatler kala kadro değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik! Twente maçına saatler kala kadro değişti - Son Dakika
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