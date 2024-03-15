Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi halinde, Aston Villa - Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Bu eşleşme, Fenerbahçe'nin turnuvadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. İstanbul temsilcisi, çeyrek finali geçerek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

15.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa - Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - Son Dakika
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