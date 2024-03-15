Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa - Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa Lille karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de düzenlenen Türkiye Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katıldı. Bakan Bak, maçı başlatarak ailelere seslenerek, çocuklarını spor tesislerine getirmelerini ve bağımlılığı önlemeyi vurguladı.
UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 deplasman maçına taraftar götürememe ve 80.000 euro para cezası verdi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı ile ödüllendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından düzenlenen törende beratı takdim edilen Demirel, Hatay halkını depremlerde yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, gelecek dönemde de Hataylıları mutlu etmeye devam edeceğini ifade etti.
Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa ettiği yeni kadın spor merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde fitness hizmeti sunulacak ve kayıtlar başlamıştır.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ter idmanı yaptı. Kaleci Hasan Hüseyin Akınay gribal enfeksiyon nedeniyle, Atakan Cangöz ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamadı. Cangöz'ün Manisa FK maçında forma giyemeyeceği, Akınay'ın durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi. Çorum Şehir Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Beşiktaş Kulübü, ALG Spor ile oynadıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu. ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı transfer ettiği ve lisans çıkardığı belirtilen açıklamada, hukuksuzluğa dikkat çekilerek Tahkim Kurulu'na başvuracakları ifade edildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e fahri hemşerilik beratı verme kararı aldı. Demirel, beratını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçlar için aday kadrosunu açıkladı. İstanbul'da oynanacak özel maçta Gürcistan ile karşılaşacak olan takım, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde İtalya'ya konuk olacak. Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki takımın kadrosunda 22 oyuncu yer alıyor.
Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışlarda, 18 üniversite takımından 300 yelkenci mücadele ediyor. İlk gün yapılan üç yarışta ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarıştı. Organizasyonun başkanı Zafer Öznur, pazar gününe kadar yarışların devam edeceğini ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. 16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.
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