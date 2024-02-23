Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşti

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

23.02.2024 15:19
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla eşleşti

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşti - Son Dakika
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