Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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