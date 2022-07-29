Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı

29.07.2022 20:58
Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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