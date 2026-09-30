Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Tayland'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı felç etti. Başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda bölgede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kalırken milyonlarca kişi felaketten etkilendi. Sel sularının yerleşim alanlarına ulaşmasıyla ortaya çıkan görüntülerde ise balıkların su basan sokaklarda yüzdüğü görüldü.

SOKAKLARDA BALIKLAR YÜZMEYE BAŞLADI

Şiddetli yağışlarla birlikte taşan nehir ve kanallardan gelen sular yerleşim bölgelerine doldu. Normal şartlarda araçların ve yayaların kullandığı sokaklar adeta göle dönerken, balıklar da sel sularıyla birlikte kent merkezlerine kadar ulaştı.

Ortaya çıkan görüntülerde çok sayıda balığın bulanık sel sularında hareket ettiği görülürken, bazı bölgelerde su seviyesinin araçların ilerlemesini engelleyecek noktaya ulaştığı dikkat çekti.

42 EYALET VE BANGKOK SELDEN ETKİLENDİ

Tayland'da 16 Eylül'den bu yana yaşanan sellerin boyutu giderek büyüdü. Ülke genelinde 42 eyalet ile başkent Bangkok'ta taşkınlar meydana geldi.

Son verilere göre sellerin devam ettiği 29 eyalet ile Bangkok'ta 2,6 milyondan fazla kişi felaketten etkilendi. Yaklaşık 940 bin hanenin selden zarar gördüğü bildirildi.

Taşkınların etkili olduğu bölgelerin 167 ilçe, 890 alt bölge ve 5 binden fazla köyü kapsadığı açıklandı.

CAN KAYBI 23'E YÜKSELDİ

Seller nedeniyle can kayıpları da arttı. Yetkililerin açıkladığı son verilere göre 16 Eylül'den bu yana meydana gelen sellerde 23 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin bir bölümünün boğulma, bir bölümünün ise elektrik çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Ekiplerin riskli bölgelerde tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BANGKOK'UN 50 İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Felaketin en fazla etkilediği yerlerden biri başkent Bangkok oldu. Günlerce devam eden sağanakların ardından kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok yönetiminin verdiği bilgilere göre birkaç günlük süreçte başkente yaklaşık 300 milimetre yağış düştü.

Yoğun yağış nedeniyle kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı sürücüler yükselen su nedeniyle araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı.

BİR GÜNDE 230 MİLİMETREDEN FAZLA YAĞMUR

Meteorolojik veriler yağışların ulaştığı boyutu da ortaya koydu. Bangkok'un Bueng Kum bölgesinde yalnızca bir günde 230,5 milimetre yağış kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki Chachoengsao'da ise aynı dönemde günlük yağış miktarı 293,7 milimetreye kadar çıktı.

Güney Çin Denizi üzerinden ilerleyen ve Vietnam ile Kamboçya üzerinden Tayland'a ulaşan alçak basınç sisteminin, güneybatı musonuyla birleşmesi sonucu ülkenin birçok noktasında çok şiddetli yağışlar meydana geldi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bangkok'ta suyun hızla yükselmesi ulaşımı da vurdu. Otomobiller ve toplu taşıma araçları suyla kaplanan yollarda mahsur kalırken, vatandaşlar bazı bölgelerde derinliği ciddi seviyelere ulaşan sulardan yürüyerek geçmeye çalıştı.

Kentteki bazı noktalarda insanlar şişme botlar, yüzdürme araçları ve farklı malzemeler kullanarak ulaşım sağlamaya çalıştı.

Sel sularına kanalizasyon, atık ve çeşitli kirleticilerin karışma ihtimali nedeniyle sağlık risklerine karşı da uyarılar yapıldı.

SAĞLIK KURULUŞLARI DA ETKİLENDİ

Felaket sağlık hizmetlerinde de aksamalara neden oldu. Onlarca sağlık kuruluşunun sellerden etkilendiği, bazı tesislerin hizmetlerini tamamen veya kısmen durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

Bangkok'ta yatağa bağımlı yaklaşık 1500 hasta güvenli noktalardaki hastanelere nakledildi.

Afet bölgelerine içme suyu, hazır yemek, yüksek şasili araçlar, tekneler ve mobil mutfaklar gönderildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Afet ekipleri, güvenlik güçleri, askerler, gönüllüler ve yerel yönetimler su altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Mobil pompalarla sokaklardaki suyun tahliye edilmesine çalışılırken, risk altındaki vatandaşlar güvenli bölgelere taşınıyor. Su ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için de ekipler sahada görev yapıyor.

Bazı bölgelerde sular çekilmeye başlasa da nehirlerdeki yüksek su seviyeleri nedeniyle yeni taşkın riskinin devam ettiği bildirildi. Son verilere göre bazı eyaletlerde su seviyesi yükselmeyi sürdürüyor.

SELİN ORTASINDA SIRA DIŞI GÖRÜNTÜLER

Milyonlarca kişinin günlük yaşamını etkileyen felaket, alışılmadık görüntüleri de beraberinde getirdi.

Suların kapladığı bölgelerde günlük yaşamın sürdüğü yollar adeta kanala dönüşürken, sel sularıyla birlikte yerleşim alanlarına ulaşan balıklar sokaklarda yüzmeye başladı.

Görüntülerde balıkların araçların ve binaların bulunduğu alanlarda hareket ettiği görülürken, ortaya çıkan manzara Tayland'daki sel felaketinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.