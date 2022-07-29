Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Slovacko maçına Portekizli hakem - Son Dakika

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