Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama

19.08.2022 19:06
Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda oynadığı Avusturya ekibi Austria maçı hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda oynadığı Avusturya ekibi Austria maçı hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien'in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik. Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki; Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.

Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor;

saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama - Son Dakika
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