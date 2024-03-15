Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üç büyük rakiplere karşı başarılı performans sergiliyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda genel olarak başarılı sonuçlar alıyor. Avcı'nın görev yaptığı iki dönemde toplam 17 maça çıkan Trabzonspor, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Şampiyonluk sezonunda ise üç büyük rakiplerine karşı hiç yenilgi yaşamayan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu tamamladı. Bu sezon ise sadece Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, son 2 maçta Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup oldu.