Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Belçika'nın Union Saint - Gilliose takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final kuraları bugün çekilecek ve tüm takımların birbiriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kuraları bugün çekilecek.

15.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda Belçika'nın Union Saint - Gilliose takımını eleyen Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final kuraları bugün İsviçre’nin Nyon Kenti’nde çekilecek.

Kura çekimi TSİ 16:00'da yapılacak.

Seri başı uygulamasının olamayacağı kurada tüm takımların birbiriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.

Konferans Ligi'nde son 16 tutu maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı Lacivertlilerin muhtemel rakipleri:

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kuraları bugün çekilecek.

Kura çekimi TSİ 14:00'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 9-10-16-17 Nisan'da, yarı final maçları 30 Nisan ile 1-7-8-10 Mayıs'ta, final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalistler şöyle:

Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda olacak.

Kaynak: BBC

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