Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda Belçika'nın Union Saint - Gilliose takımını eleyen Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final kuraları bugün İsviçre’nin Nyon Kenti’nde çekilecek.
Kura çekimi TSİ 16:00'da yapılacak.
Seri başı uygulamasının olamayacağı kurada tüm takımların birbiriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.
Konferans Ligi'nde son 16 tutu maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı Lacivertlilerin muhtemel rakipleri:
Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kuraları bugün çekilecek.
Kura çekimi TSİ 14:00'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 9-10-16-17 Nisan'da, yarı final maçları 30 Nisan ile 1-7-8-10 Mayıs'ta, final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalistler şöyle:
Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda olacak.
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