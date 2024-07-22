Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu bildirdi

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalar için UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlar için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de, UEFA bildirilen kadroda şu isimler bulunuyor:

" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin." - İSTANBUL