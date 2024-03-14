Sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi.
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk eden sarı-lacivertliler, müsabakayı 1-0 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle tur atladı.
2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e mağlup olmasına rağmen tur atladı - Son Dakika
Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan ülkemiz, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?