Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e mağlup olmasına rağmen tur atladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e mağlup olmasına rağmen tur atladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'e mağlup olmasına rağmen tur atladı

Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

14.03.2024 22:52  Güncelleme: 22:55
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Sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk eden sarı-lacivertliler, müsabakayı 1-0 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle tur atladı.

2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e mağlup olmasına rağmen tur atladı - Son Dakika

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