Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj yakaladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj yakaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle skoru 3-0'a taşıdı. Rövanş müsabakası 15 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

08.03.2024 01:25
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başladı. Söz konusu bölümde rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü de ele geçiren sarı-lacivertliler, top hakimiyetini devre sonuna kadar sürdürdü ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve rakibini kaleden uzak tutmayı başaran Fenerbahçe, 84. dakikada Jayden Oosterwolde'nin hızlı hücumdan bulduğu golle skoru 2-0 öne geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, 90+4. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle sahadan 3-0 galip ayrılarak büyük avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası, 15 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

Batshuayi, gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, gollerine devam etti.

Bu sezon Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 6 golü bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Konferans Ligi'nde de 5 gol atmayı başarmıştı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla geldi.

90. dakikada Mert Hakan'ın ortasında meşin yuvarlak, ceza sahası içinde rakip oyuncunun eline çarptı ve hakem korneri işaret etti.

Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Çağlar oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. dakikada kendisini yere bırakan Çağlar, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyundan alındı.

Tecrübeli savunmacı, 35. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Fred de değişiklik istedi

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred Rodrigues de karşılaşmayı tamamlayamadı.

Uzun süreli sakatlığının ardından ilk defa ilk 11'de maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 65. dakikada kenara değişiklik istediği yönünde işaret yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 68. dakikada Fred'i oyundan alarak, yerine Krunic'i oyuna dahil etti.

Krunic cezalı duruma

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Rade Krunic, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Milan'da oynadığı dönemde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi.

Rade Krunic, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Oosterwolde stopere geçti

Çağlar Söyüncü'nün sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından kalan bölümde savunma bölgesinde sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

Oosterwolde'den boşalan sol bek pozisyonuna ise Ferdi Kadıoğlu geçti.

Öte yandan Oosterwolde, bu sezon 2 golünü de Avrupa kupalarında kaydetti. Hollandalı futbolcu, ilk günü Twente ile oynanan karşılaşmada atmıştı.

Amoura rövanşta cezalı duruma düştü

Union Saint-Gilloise'ın Cezayirli oyuncusu Mohamed Amoura, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan hücum oyuncusu, 45. dakikada sarı kart gördü.

Üçüncü sarı kartına ulaşan Amoura, Kadıköy'deki müsabakada görev yapamayacak.

Meşale ve havai fişekler nedeniyle oyun durdu

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın hemen başında sahaya meşaleler ve havai fişekler atıldı.

Hakemin başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atılan maddeler nedeniyle Joao Pinheiro maçı durdurdu ve anons yapıldı.

Kale arkasının temizlenmesinin ardından oyun kaldığın yerden devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj yakaladı - Son Dakika

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