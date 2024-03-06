- Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı
BRÜKSEL - Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.
Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
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Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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