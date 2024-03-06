Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman sonrası takım kamp yapacağı otele geçti.

06.03.2024 23:32  Güncelleme: 23:36
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- Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

BRÜKSEL - Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA

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