Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi ve antrenman sonrası takım kampa geçti.

06.03.2024 22:22  Güncelleme: 22:24
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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