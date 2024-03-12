Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 14 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında konuk edeceği Union Saint- Gilloise maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabı, Mersin'de gerçekleştirilecek. Türk takımları ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de yer alacağı turnuva, 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezon ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olmuştu.
Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.
Basketbolda EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four) Mersin'de düzenlenecek.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi. İşine ve dağlara aşık biri olarak tanınan İnan, Amasya Sultan II. Beyazid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığı'na defnedildi.
Bursaspor Kulübü yöneticileri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti ve hediye takdim etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı. Dino Ndlovu takımla çalışırken, İsaac Donkor sakatlığı nedeniyle idmana katılamadı. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Ligde 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, 44 puanla 4. sırada yer alıyor.
Kocaelispor'un basın sözcüsü Tuncay Arıcan, takımın başarısızlığı halinde yönetim kurulunun sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alarak görevi bırakacağını açıkladı. Ancak Arıcan, bugün takıma sahip çıkma günü olduğunu ve yönetimin mücadeleci bir şekilde görevinin başında olduğunu belirtti.
Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, Ali Murat Şen'e ait 'King Berkay' isimli at birinci oldu. Yarışı, Özgecan Aslan'ın ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da izledi. Tören sonrasında anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi. Baba Mehmet Aslan, yarışı kazanan at ve sahibini tebrik etti ve kadına şiddetin son bulmasını umut ettiğini belirtti.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
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