Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union SG ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koordinasyon ve 5'e 2'yle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürerken, Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel çalıştı. Antrenman öncesi MR'ı çekilen Leonardo Bonucci ise takımla çalışmaya katıldı.
Sarı-lacivertliler, yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Union SG ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Union SG maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Kurum, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan bir kulüp olduğunu ve diğer kulüplerle koordineli bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un her alanda olimpiyatlara hazırlanan bir şehir olması için mahalle bahçelerinde spor tesislerinin artırılacağını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede Uğurcan Çakır'ın sakatlığına da değindi. Çakır'ın özel olarak çalıştığını söyleyen Avcı, "Sağlık ekibinin ve kaleci antrenörünün kontrolünde ona göre çalışmalar yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor." dedi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi. Yandaş ayrıca, kimseyi hedef almadığını ve futbolda kalan herkese saygısının sonsuz olduğunu belirtti.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, isinma hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çift kale maç yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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