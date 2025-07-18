Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız oyuncuya sürpriz bir talip daha çıktı.
TuttoSport'ta yer alan habere göre; Kanat arayışlarını sürdüren Milan, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı istiyor. İtalyan devinin Kerem için Benfica'ya 20 milyon euroluk resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Milli oyuncunun da İtalya'da yaşamaya sıcak bakabileceği iddia edildi.
Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı. Portekiz devi ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu'na dev talip - Son Dakika
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