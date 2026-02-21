Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın kupa için karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 8 sırada yer alan takımların mücadele ettiği Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, yarın final heyecanı yaşanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasındaki final karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak. Dörtlü Final organizasyonunda Beşiktaş, A.Efes'i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi. Diğer eşleşmede ise Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78'lik skorla yendi ve adını finale yazdırdı.

Lig ve kupalarda finalin adı değişmedi

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, 2025 yılı başından itibaren tüm organizasyonların finallerinde karşı karşıya geldi. Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 2025'te Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı üst üste 2., toplamda ise 9. kez müzesine götürdü. Ezeli rakipler Basketbol Süper Ligi final serisinde de kozlarını paylaştı. Jasikevicius'un öğrencileri, final serisinin beşinci maçında Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası için de parkeye çıktı. Sarı-lacivertliler, 85-83'lük skorla kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 9, Beşiktaş 1 kez kazandı

Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 15. kez final oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu finallerin 9'unda kupayı müzesine götürürken 5 kez de ikinci oldu. Beşiktaş ise 2012 yılında şampiyon olurken, 4 kez finalde mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar yarın 6. kez final mücadelesi verecek.

Son 10 maç

İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Beşi final serisinde olmak üzere 8 kez Basketbol Süper Lig, birer kez de Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki maçlarda sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 2 maçta gülen taraf oldu.

Ligde ilk 2 sırada yer alan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele 101-87 Fenerbahçe'nin galibiyle tamamlandı. - İSTANBUL