Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı

Stat: Ülker
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 72 Batshuayi), Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 85 Kent)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 80 Yusuf Özdemir), Fatih Aksoy (Dk. 57 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 87 Janvier), Augusto, Eduardo (Dk. 86 Efecan Karaca)
Goller: Dk. 12 ve Dk. 63 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Tadic (Penaltıdan), Dk. 59 Dzeko (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Eduardo, Dk. 5 Leroy Fer, Dk. 44 Oğuz Aydın, Dk. 45+5 Augusto, Dk. 84 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 Szymanski, Dk. 42 Tadic, Dk. 45+5 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı.
47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.
53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.
59. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Hadergjonaj'ın pasında sol kanatta topla buluşan Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kontrpiyede kalan Livakovic'in bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.
77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
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