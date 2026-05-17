Fenerbahçe ve Eyüpspor 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe ve Eyüpspor 3-3 berabere kaldı

17.05.2026 22:17
Fenerbahçe, Eyüpspor'la 3-3 berabere kalarak ligdeki puanını 33'e çıkardı ve kalmayı başardı.

Stat: Chobani

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 63 Semedo), Yiğit Efe Demir (Dk. 46 Oosterwolde), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kamil Efe Üregen), Brown (Dk. 63 Levent Mercan), Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 86 Emre Akbaba), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 74 Onguene - Dk. 86 Rotariu)), Radu (Dk. 86 Talha Ülvan), Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 62 Pintor), Umut Bozok

Goller: Dk. 17 Legowski, Dk. 36 Metehan Altunbaş, Dk. 87 Talha Ülvan (ikas Eyüpspor), Dk. 68 Fred, Dk. 79 ve Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 28 Brown, Dk. 44 Musaba, Dk. 90+5 Oosterwolde, Dk. 90+5 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 88 Talha Ülvan, Dk. 90+5 Claro, Dk. 90+5 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Puanını 33 yapan Eyüpspor, bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

