Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Hakem Mutabakatı

Spor

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.