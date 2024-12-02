Fenerbahçe ve Gaziantep FK 1-1 Beraberlikte - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Gaziantep FK 1-1 Beraberlikte

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Oğuz Aydın ve Okereke goller attı.

02.12.2024 21:12
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Maxim'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri'nin pasında Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Tadic'in ara pasında En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Ndiaye'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin'in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Pozisyonun devamında seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Yusuf Ayçiçek, Allan Saint Miximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Salem M'Bakata, Badu Ndiaye, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim, David Okereke, Kenan Kodro, Christopher Lungoyi

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Philippe Daubin, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Paul Mandouki, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Oğuz Aydın (dk. 3) (Fenerbahçe) David Okereke (dk. 41) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Kenan Kodro (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Gaziantep FK 1-1 Beraberlikte - Son Dakika

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