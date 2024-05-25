Fenerbahçe ve İstanbulspor Süper Lig\'de 50. kez karşı karşıya

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Fenerbahçe ve İstanbulspor, yarın Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde son haftaya liderin 3 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Fenerbahçe Kadıköy'de çok üstün

Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi.

Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Fenerbahçe son 11 resmi maçta 10 galibiyet aldı

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 yenilirken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi olmuştu.