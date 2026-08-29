Fenerbahçe ve Samsunspor 67. Kez Kapışacak

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın Samsun'da yapacakları maçla 67. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, Samsun'da zorlanıyor

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.