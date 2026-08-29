Fenerbahçe ve Samsunspor 67. Kez Kapışacak - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Samsunspor 67. Kez Kapışacak

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Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 67. randevusuna çıkıyor. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe önde.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın Samsun'da yapacakları maçla 67. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, Samsun'da zorlanıyor

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

Kaynak: AA

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Samsunspor 67. Kez Kapışacak - Son Dakika

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