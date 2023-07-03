Transfer çalışmlarına devam eden ve Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Wilfred Zaha sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı başarılı futbolcu, Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamadı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı.
Fenerbahçe'nin çok yakından takip ettiği Zaha'nın sarı-lacivertlileri düşündüğü ve istediği teklifi alamazsa en iyi teklifi sunan Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Wilfred Zaha'yı transfer etmek için teklif yaptı - Son Dakika