Fenerbahçe, Wilfred Zaha'yı transfer etmek için teklif yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Wilfred Zaha'yı transfer etmek için teklif yaptı

03.07.2023 15:36

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederek Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Şimdi ise Wilfred Zaha'yı transfer etmek için teklif yaptı. Ancak Zaha, Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamadı. 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor. Fenerbahçe'nin ise Zaha'yı yakından takip ettiği ve en iyi teklifi sunarsa imza atacağı belirtiliyor.

Transfer çalışmlarına devam eden ve Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Wilfred Zaha sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı başarılı futbolcu, Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamadı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

beIN Sports'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ ARTTI

Fenerbahçe'nin çok yakından takip ettiği Zaha'nın sarı-lacivertlileri düşündüğü ve istediği teklifi alamazsa en iyi teklifi sunan Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi.

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Wilfried Zaha, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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