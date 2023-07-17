Fenerbahçe, Wilfried Zaha için büyük çaba harcıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Wilfried Zaha için büyük çaba harcıyor

17.07.2023 14:45

Crystal Palace ile yolları ayrılan Wilfried Zaha için Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuya yüklü bir teklif yaparak transferi sonuçlandırmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Zaha'ya 3 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Transferin akıbeti ise 24 saat içinde belli olacak. Zaha, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen bir futbolcu olarak biliniyor.

Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha için Fenerbahçe tüm imkanları zorluyor. Sarı-lacivertliler son olarak 30 yaşındaki futbolcuya, yüklü bir teklif yaptı ve senelik 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme sundu. Fenerbahçe, Zaha'ya 5 milyon euro da imza parası verecek.

24 SAAT KISA SÜRE İÇERİSİNDE AKIBETİ OLACAK

Fenerbahçe, Zaha transferinde son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertlilerde özellik başkan Ali Koç, 30 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak için büyük çaba harcıyor. 24 saatten kısa bir süre içerisinde transferin akıbetinin belli olması bekleniyor.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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