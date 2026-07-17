Fenerbahçe, Will Clyburn\'ü transfer etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Will Clyburn'ü renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te de forma giyen 36 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon İspanyol temsilcisi Barcelona'da Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 ribaunt, 1,7 asist ve 15,1 verimlilik puanıyla tamamladı.