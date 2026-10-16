Fenerbahçe yarın Alanyaspor'u ağırlayacak, Asensio ve Kante kadroya dönüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe yarın Alanyaspor'u ağırlayacak, Asensio ve Kante kadroya dönüyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son 2 maçını kazanıp liderin 3 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, Aston Villa yenilgisinin ardından Asensio ve Kante'nin dönüşüyle Mert Müldür'den yoksun çıkış arıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

Tek eksik

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, yarın oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak.

Asensio ve Kante dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, diz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kadroya almadığı Marco Asensio'yu Corendon Alanyaspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Dizine darbe aldığı için İngiltere'deki maçta süre almayan N'Golo Kante de yarınki müsabakada forma giyebilecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigMert MüldürAlanyasporFenerbahçeSporSon Dakika

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