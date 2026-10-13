Fenerbahçe yarın Aston Villa deplasmanında Mert Müldür'den yoksun sahaya çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe yarın Aston Villa deplasmanında Mert Müldür'den yoksun sahaya çıkacak

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Villa Park'ta Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek, sakatlığı bulunan Mert Müldür bu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

Tek eksik Mert Müldür

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiMert MüldürFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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