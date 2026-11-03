Fenerbahçe, yarın Liverpool ile Avrupa kupalarındaki 310. maçına çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, yarın Liverpool ile Avrupa kupalarındaki 310. maçına çıkacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı 309 karşılaşmada 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 yenilgi yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 44. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 44. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

1996-97

6

2

1

3

3

6

2001-02

6

-

-

6

3

12

2004-05

6

3

-

3

10

13

2005-06

6

1

1

4

7

14

2007-08

10

5

2

3

15

14

2008-09

6

-

2

4

4

11

2026-27

3

-

2

1

3

9

Toplam

43

11

8

24

45

79

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

48

19

15

14

70

54

UEFA Şampiyonlar Ligi

43

11

8

24

45

79

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

309

122

69

118

420

435

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolSporSon Dakika

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