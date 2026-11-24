UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. maçında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kalesinde 437 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 45. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 45. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 44 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 48 gol atarken kalesinde 81 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki son mücadelesinde sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 yenmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle: