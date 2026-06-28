Fenerbahçe'ye 20 Bin Taraftarla Antrenman - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye 20 Bin Taraftarla Antrenman

Fenerbahçe\'ye 20 Bin Taraftarla Antrenman
28.06.2026 20:34
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki antrenmanda yaklaşık 20 bin taraftarla coşkulu bir gösteri yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, yaklaşık 20 bin taraftarının önünde antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, taraftarına açık gerçekleştirdiği antrenmanda adeta gövde gösterisi yaptı. Yaklaşık 20 bin taraftar antrenmanı takip etti. Topuk Yaylası Tesisleri'nin tribün bölümü saatler öncesinden tamamen dolarken, tesis girişleri, tel örgü çevresi ve saha kenarlarında da binlerce taraftar yerini aldı. Yalnızca tesis içerisinde değil, çevrede bulunan göl kenarında ve yüksek noktalarda da çok sayıda taraftar futbolcuları görebilmek için yoğunluk oluşturdu. Tesis çevresinde oluşan araç ve insan trafiği dikkat çekti.

Antrenman öncesinde teknik heyetin önemli isimlerinden Dirk Kuyt, taraftarların yanına giderek bol bol fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kuyt, uzun süre taraftarlarla sohbet etti. Kısa süre sonra futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünlerde büyük coşku yaşandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde oyuncuları karşılayan taraftarlar, antrenman boyunca takımlarına destek verdi.

Teknik heyet yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncular kısa pas organizasyonları gerçekleştirirken, dar alanda pas çalışmaları ve koordinasyon ağırlıklı engelli parkur çalışmaları yaptı. Tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Asensio ve Becao ayrı çalıştı

Takımdan ayrı hazırlıklarını sürdüren Marco Asensio ve Rodrigo Becao yan sahada düz koşu ve topla ayrı çalıştı. Anderson Talisca ise yarı sahada yapılan antrenmanda ufak bir sakatlık yaşayınca o da ayrı çalışmaya geçti.

Futbolcular taraftarla buluştu

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından futbolcular taraftarların yanına giderek sevgi gösterilerine karşılık verdi. Forma ve çeşitli ürünleri imzalayan oyuncular, özellikle çocuk taraftarlarla yakından ilgilenirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Topuk Yaylası'nı adeta sarı-lacivert renklere bürüyen taraftarlar, yeni sezon öncesinde takımlarına olan desteklerini bir kez daha gösterirken, ortaya çıkan görüntüler uzun süre hafızalarda kalacak bir futbol şölenine dönüştü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 20 Bin Taraftarla Antrenman - Son Dakika

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