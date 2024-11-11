Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha

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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün ardından Alexander Djiku da sakatlandı. Gana Futbol Federasyonu, 30 yaşındaki stoperin dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

11.11.2024 19:28
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Milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı-lacivertlilere kötü haber federasyondan geldi.

DJIKU SAKATLANDI, MİLLİ TAKIMDA YOK

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

SAKATLANAN ÇAĞLAR'IN YERİNE GİRMİŞTİ

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı. 30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe\'ye bir sakatlık şoku daha

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan Yildiz:
    ne hikmetse milli mac olunc fener futbolculari sakatlaniyo ? ? ! 2 18 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Yıldız Futbolcu Değil mi Bu Aaa Yapmayın 1 6 Yanıtla
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