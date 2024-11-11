Fenerbahçe\'ye bir sakatlık şoku daha

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Milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı-lacivertlilere kötü haber federasyondan geldi.

DJIKU SAKATLANDI, MİLLİ TAKIMDA YOK

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

SAKATLANAN ÇAĞLAR'IN YERİNE GİRMİŞTİ

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı. 30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.