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Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

11.02.2022 18:17

- Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

- Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

ORDU - Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Ordu - Giresun Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarı-lacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Giresun, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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