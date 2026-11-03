Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un kadrosu açıklandı, 4 sakat isim yok

Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un kadrosu açıklandı, 4 sakat isim yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'ye yarın deplasmanda konuk olacak Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Andoni Iraola'nın kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Gravenberch, Frimpong, Bradley ve Ekitike yer almıyor; Van Dijk, Wirtz ve Isak ise listede.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un maç kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool, yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Liverpool'un maç kadrosu da açıklandı. Kırmızılar'da Ryan Gravenberch, Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.
Teknik Direktör Andoni Iraola'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:
"Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."
Kaynak: İHA
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