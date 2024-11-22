Fenerbahçe'ye Özel Ford Tırları Teslim Edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye Özel Ford Tırları Teslim Edildi

Ford Trucks, Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerini taşıyan tırları kulübe teslim etti.

22.11.2024 14:54
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Ford Trucks'ın, Fenerbahçe Kulübü'nün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturacağı yeni Fenerium tırları, düzenlenen törenle sarı-lacivertlilere teslim edildi.

Fenerbahçe Kulübü ile yapılan işbirliği neticesinde Ford Trucks'ın özel olarak tasarladığı yeni model tırlar, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmaya devam edecek. Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen teslim törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat ve Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman katıldı.

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin farkı, taraftarının cömertliği"

Teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, " Samet Köse, Ford'a bir proje sundu. Bu araç yüzde 100 yerli araçtır. Ford bu aracı bize bedava vermedi. Böyle düşünenler olabilir ama öyle değil. Mühendisliğinden en ince noktasına kadar yerli bir araç ve 50 ülkede de satışı yapılmaktadır. Fenerium çok iyi para kazanıyor, inşallah daha çok kazansın. Fenerium kendi kazandığı parayla alsın diyenler olabilir ama zaten o parayı kulüp alıyor. Samet Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin farkı, taraftarlarının söz konusu Fenerbahçe olduğunda sınırları zorlayacak cömertlik göstermesidir. Bu tırlar Fenerium'a hayırlı olsun" cümlelerine yer verdi.

Başkan Ali Koç, etkinlik öncesi alana ilk geldiğinde Fenerium tırını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Burak Çağlan Kızılhan: "Yeni tırlarımızın hayırlı olsun"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Fenerium tırı projesinin 20 yıl önce başladığını anımsatarak, "Fenerium, armamızın ve formamızın ülkenin her tarafına ulaştırılmasını sağlamıştır. Bugün bu hedefleri daha da ileriye taşımak için bir aradayız. Günümüz teknolojileriyle donatılmış iki tırımız, modern tasarım ve güçlü teknolojileriyle taraftarlarımızın hizmetinde olacak. F-MAX araçlar, Fenerbahçe'nin armasını her yere taşıyan bir sembol olacak. Ford Trucks ailesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Samet Köse'ye yapmak istiyorum. İlk günden bu yana çaba sarf etti. Burada hep beraber olmamızdaki en önemli isimlerden birisidir. Yeni tırlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat ise, "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, milyonların kalbine kök salmış bir yaşam biçimidir. Fenerium da büyük taraftarımızın kulübüne olan bağının temsilcisidir. Bu bağı her taraftarımıza taşımak, onların yanında olmak adına 2005 yılından bu yana Fenerium tırlarıyla yollardayız. Anadolu'nun 4 bir yanına giden tırlarımız, ürünlerin yanında Fenerbahçe ruhunu da taşımakta. Bugüne kadar ürünlerimizi yılda ortalama 50 bin kilometre yol yaparak 100 noktaya ulaştırdık. Taraftarlarımız nerede olursa olsunlar, aynı alışveriş deneyimini onlara yaşatmak bizim için onurdur. Fenerium tırlarımız, Ford Trucks iş birliğiyle yenilendi. F-MAX araçlar modern tasarımların yanı sıra taraftarlarımıza daha iyi bir alışveriş deneyimi için büyük olanak sağlıyor. Fenerium'un yenilikçi mağazacılık vizyonunun somut bir örneğini yaşıyoruz. Her projemizde bize destek olan başkanımız Ali Koç'a da candan teşekkür ediyorum. Bizler bu büyük camianın bir neferi olarak her alanda örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emrah Duman: "Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifi konumundadır"

Fenerbahçe ve Ford Trucks'ın ortak değerler paylaştığına dikkat çeken Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, "Fenerbahçe için hazırladığımız 2 tırı teslim etmek benim için çok özel. Fenerbahçe'nin bu kadar çok branşta başarılı olması, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olmasıyla Türk sporunun lokomotifi konumundadır. Bugün bizi bir araya getiren bu özel araçlar, Fenerbahçe ve Ford Trucks'ın paylaştığı ortak değerlerin yansımasıdır. Fenerbahçe yalnızca sportif başarılarıyla değil, güçlü duruşu ve değerleriyle de hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Fenerium da yalnızca bir mağaza değil, taraftarların kulübüne olan bağlılığını ifade etmek için bir anlam oluşturmuştur. Bu proje sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kurdele kesiminin ardından Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Başkan Ali Koç'a araçların üretildiği Eskişehir'deki fabrikada tırların yapımında çalışan işçi ve mühendislerin imzasını taşıyan plaket takdim etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Duman'a imzalı Fenerbahçe forması verdi.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Özel Ford Tırları Teslim Edildi - Son Dakika

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