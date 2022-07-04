Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber

04.07.2022 12:09
Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

4 OYUNCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZSarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.


- Crespo
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Kaynak: DHA

Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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