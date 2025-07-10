Fenerbahçe'ye Yeni Yardımcı Antrenör - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Yeni Yardımcı Antrenör

Fenerbahçe\'ye Yeni Yardımcı Antrenör
10.07.2025 12:05
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Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe'nin teknik ekibine katıldı. Deneyimli isim yeni sezonda ekibin bir parçası olacak.

Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un ekibine katıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibine, yardımcı antrenör olarak Litvanyalı deneyimli çalıştırıcı Kazys Maksvytis katıldı. 1977 doğumlu Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Avrupa basketbolunun en tecrübeli isimlerinden biri. Antrenörlük kariyerine 2010-2011 sezonunda ülkesinde Aisciai Kaunas ile başlayan Maksvytis, ardından Sakalai Vilnius, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis ve Parma Perm gibi ekiplerde çalıştı. 2021-2024 yılları arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca 2022-2023 yılları arasında Zalgiris Kaunas'ta da başantrenör olarak görev aldı. Deneyimli ismimiz, son olarak 2024 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde Manisa Basket'i çalıştırıyordu. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nde zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Yeni Yardımcı Antrenör - Son Dakika

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