Fenerbahçe Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu!

FENERBAHÇE Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Derin Atakan, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Akut Spor Kulübü sporcusu Derin Deniz Sorguç ise U19 kategorisinde Avrupa birincisi, U21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

İtalya'nın Gizzeria kentinde 26 Haziran – 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular önemli dereceler dereceler elde etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Derin Atakan, kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Akut Spor Kulübü sporcusu Derin Deniz Sorguç ise U19 kategorisinde Avrupa birincisi, U21 kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Formula Kite U17 Erkekler kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Poyraz Aksakal ise yarışları dördüncü sırada tamamlarken, erkekler genel kategorisinde 29'uncu sırada yer aldı.