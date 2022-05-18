Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18.05.2022 19:09
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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