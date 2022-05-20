Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu akşam Malatya'ya gidecek.