Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

20.05.2022 14:40
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu akşam Malatya'ya gidecek.

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Fenerbahçe, sezonu Malatya'da kapatıyor Fenerbahçe, sezonu Malatya'da kapatıyor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika


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