Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE, 2025-26 sezonunun hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, 6 ve 7 Temmuz'da çeşitli sağlık ve dayanıklılık kontrollerinden geçmişti. Bu kontrollerin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı yapıldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dar alanda pas ve minyatür kale çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

DURAN, BECAO VE MERT HAKAN İLK ANTRENMANA KATILAMADI

Öte yandan yeni transfer Jhon Duran özel işleri sebebiyle antrenmanda yer almazken, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ise tedavileri devam etmesi sebebiyle antrenmana çıkmadı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam ve yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.