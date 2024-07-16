Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile devam edecek. - İSTANBUL
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